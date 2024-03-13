鞋材大廠台灣百和去年股利擬發1元現金 創11年新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 20:42

鞋材大廠台灣百和 (9938-TW)) 今 (13) 日公布最新的獲利及股利配發案，百和 2023 年稅後純益 5.81 億元，每股純益 1.95 元，晚間百和公告去年股利擬配發 1 元股息，創 11 年新低，依今天收盤價計算，股息殖利率 1.83%。

百和 2023 年全年營收 124.45 億元，毛利率 30.76%，年減 3.6 個百分點，稅後純益 5.81 億元，年減 61.77%，每股純益爲 1.95 元。

百和 2024 年 1 月營收爲 13.11 億元，年增達 68.21%，而自 2024 年 1 月稅後純益爲 1.14 億元，較 2023 年同月由虧轉盈，每股純益爲 0.38 元。

法人指出，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節持續去化，近期已看到百和出貨開始回溫，預期配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。

另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入 3C、車用及軍用品等應用市場，有助於穩定出貨動能。