【量大強漲股整理】00940ETF申購夯，誰最有機會受惠，飆股大公開?
鉅亨研報 2024-03-13 18:01
台股加權指數，開高震盪走低，終場上漲 + 13.96 點，收在 19928.51 點，成交量 5382 億元。
看一下三大法人: 外資買超 69.85 億元；自營商縮手轉賣超 87.18 億元；投信買超 66.22 億元，呈現連 9 買；三大法人合計買超 48.89 億元。
美股周二集體收紅，標普 500 指數收盤再創歷史新高，(NVDA-US) 輝達，勁揚逾 7%，帶動費半止步連二跌，道瓊指數漲逾 200 點或 0.6%，收報 39,005.49 點，標普 500 指數和那斯達克綜合指數分別收紅 1.1% 和 1.5%，費半收高逾 2%，三大指數均創下 2 月 22 日以來最大單日漲幅，「科技七巨頭」漲勢凌厲，其中又以輝達領先，微軟 和 Meta 分別收高 2.66% 和 3.34%；美國 2 月消費者物價指數（CPI）年增 3.2%，略高於預期 3.1%，投資人現在認為 Fed 將在 6 月首次降息的機率為 70%，預期聯準會下周會議連續五度維持利率不變，台股方面，今日開高後，早盤再度寫下 20,112 點新高紀錄，但攻破 2 點後得而復失，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 撐盤，重電族群逆勢撐盤，不過中小型股全面開高走低下，指數漲幅收斂，最後小漲 13.96 點作收，今日加權指數創下新高，雖有回檔，但三大買人同步買超下，視為漲多修正，未來有多檔 ETF 募集挹注資金活水下，多頭行情將有機會延續下去。
股票方面，(2330-TW)台積電，穩盤小漲作收，(2454-TW)聯發科，則是平盤整理，(2317-TW)鴻海，昨日強漲後，今天再創新高，權值股均相對持穩，盤面方面，今日上市加上櫃，下跌家數高達 1582 家，多數個股呈現開高走低的態勢，反觀先前佳螢一在強調的三個選股方向，把握第三個，高殖利率的優勢股，反而成為資金的避風港；(00940-TW)ETF 前十大核心持股，我們看好更是會員持股的 (3005-TW) 神基，逆勢大盤，改寫新高! 來到 138 元大關，會員百元附近進場的持股，獲利大賺 + 27%
紅包股【3005 神基】，狂噴 + 6.2%，再創波段新高! 來到 138 元大關!) 前 2 月營收創同期高，激勵股價噴出創高! 加上今年配發現金股息創下最佳紀錄，加上 00940 納入核心持股，高殖利率優勢 + 軍工 + AI 雙題材，激勵股價持續走高。
另外一檔紅包股車用連組件的 (1319-TW) 東陽，強勢大漲逾半根漲停，改寫新高，來到 114.5 元新高，去年稅後淨利達 30.19 億元，每股稅後盈餘 5.1 元，創歷史新高。東陽董事會通過每股擬配發現金股利 4 元，也創下歷史最高紀錄，EPS + 股利創下新高下，激勵股價表現，而我們八字頭進場以來登上百元，整整大賺 + 34%，驗證佳螢選股冠軍的實力。
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