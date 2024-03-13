【量大強漲股整理】00940ETF申購夯，誰最有機會受惠，飆股大公開?

鉅亨研報 2024-03-13 18:01

台股加權指數，開高震盪走低，終場上漲 + 13.96 點，收在 19928.51 點，成交量 5382 億元。

看一下三大法人: 外資買超 69.85 億元；自營商縮手轉賣超 87.18 億元；投信買超 66.22 億元，呈現連 9 買；三大法人合計買超 48.89 億元。

紅包股【3005 神基】，狂噴 + 6.2%，再創波段新高! 來到 138 元大關!) 前 2 月營收創同期高，激勵股價噴出創高! 加上今年配發現金股息創下最佳紀錄，加上 00940 納入核心持股，高殖利率優勢 + 軍工 + AI 雙題材，激勵股價持續走高。

另外一檔紅包股車用連組件的 (1319-TW) 東陽，強勢大漲逾半根漲停，改寫新高，來到 114.5 元新高，去年稅後淨利達 30.19 億元，每股稅後盈餘 5.1 元，創歷史新高。東陽董事會通過每股擬配發現金股利 4 元，也創下歷史最高紀錄，EPS + 股利創下新高下，激勵股價表現，而我們八字頭進場以來登上百元，整整大賺 + 34%，驗證佳螢選股冠軍的實力。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師