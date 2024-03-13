Hedgeye加入美超微看漲行列 與輝達密切合作是最大優勢

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 17:20

由於美超微 (SMCI-US) 在人工智慧 (AI) 革命中的作用，投資研究機構 Hedgeye 分析師 Felix Wang 加入看漲行列。截至周二 (12 日) 收盤，美超微上漲逾 7%，今年迄今已上漲已達兩倍多。

Wang 表示，美超微最大的優勢，是這家公司與輝達 (NVDA-US) 的密切合作，特別是在構建基於 AI GPU 的伺服器。

輝達周二收漲逾 7%，收在每股 900 美元上方，今年迄今上漲近 86%。

在人工智慧熱潮爆發之前，總部位於聖荷西的美超微業績就表現出色，過去兩年其營收平均成長約 42%。

Wang 指出，「我們更偏向過多需求追逐過少供應的情景」，他強調，人工智慧伺服器正在發生這種情況，SMCI 是伺服器世界中不斷增長的超級大玩家。

Wang 表示，對人工智慧的需求不斷加速，需要更複雜的資料中心基礎設施，這是美超微的一個優勢領域。

Wang 預計，美超微 2025 財年的每股盈餘將達到 35 美元，2027 財年的每股盈餘將達到 58 美元。 Wang 還預計，美超微股價今年將上漲 25%，未來兩年將上漲 45%。