群光去年三率三升 EPS 10.35元攀新猷 擬配7.8元股利同創高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-13 16:51

電子零組件大廠群光 (2385-TW) 今 (13) 日公布財報，去年三率三升，稅後純益 74.64 億元，年增 2%，每股純益 10.35 元，創歷史新高。董事會今日也通過配發每股 7.8 元現金股利，也登歷年最多，配發率達 75.4%，若以今日收盤價 235 元估算，殖利率約 3.3%。

群光去年受到全球經濟以及 PC 存貨修正潮的影響，雖然營收規模縮減，但獲利表現突破歷史紀錄，逆勢上揚。去年全年營收 983.23 億元，年減 15.1%；毛利率 19.4%，年增 1.6 個百分點；營益率 9.6%，年增 0.6 個百分點；淨利率 7.6%，年增 1.3 個百分點。

群光去年第四季營收 244.29 億元，季減 5.3%、年減 11.5%；毛利率 20.9%，季減 0.6 個百分點、年增 3 個百分點；營益率 10.6%，季減 1 個百分點、年增 2.2 個百分點；淨利率 8.5%，季增 0.3 個百分點、年增 2.3 個百分點；稅後純益 20.70 億元，季減 2.4%、年增 21.6%，每股純益 2.87 元。

公司說明，去年第三季開始出現 PC、NB 急單後，LED 背光筆電鍵盤滲透率明顯提升，去年上半年約 40%，去年第三季向上推升至 44%、第四季更進一步上升至 47%，顯示高附加價值產品在市場需求復甦後，更能快速成長，因此去年下半年 LED 背光鍵盤營收比重以及電競鍵盤營收比重雙雙增加的趨勢。

展望今年，群光表示，市場普遍預期 PC/NB 需求將溫和回復中個位數成長，將有利群光營收重回成長軌道，且在高附加價值產品成長更為快速之下，今年營收成長將優於產業成長，有機會達雙位數；獲利則在高附加價值產品下，力拚再次突破歷史紀錄。