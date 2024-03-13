飛捷今年獲利回穩 AI應用布局有成 華捷智能營收估增5倍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-13 21:01

POS 機業者飛捷 (6206-TW) 董事長林大成今 (13) 日指出，今年營運將成長、回到過往正常水準，且布局已久的 AI 應用服務逐步邁入收成期，子公司華捷智能 (Berry AI) 打進美國市場，取得 4 家速食品牌大單，今年營收至少成長 5 倍、未來 3 年迎爆發成長。

飛捷總經理徐嘉宏表示，目前觀察客戶庫存已經回到健康水準、首季營收可望較上季略增、第二季可望再向上，產品組合調整也有助毛利率表現；法人估，飛捷全年營收將年增雙位數、毛利率可望達 40%、每股純益挑戰 5 元，營運回穩。

在 AI 應用服務方面，林大成表示，華捷智能運用 AI 智能技術，將影像轉化成數據進行顧客行為分析，進而改善服務流程與優化管理模式，解決速食品牌業者的營運痛點，經過 5 年的布局，拿下全球前十大速食品牌其中 4 家的訂單，另有 4 家潛在客戶正在接洽、小量驗證。

林大成指出，以終端店面數來看，華捷智能去年服務約 100 間，今年則可望達到 7-800 間，而目前在手 4 個客戶全美店面數合計約有 1 萬間，預計將成為華捷智能未來 3 年的成長動能，也有助飛捷擴大 non POS 業務版圖。

華捷智能表示，團隊致力於拓展餐飲市場的智慧科技，將焦點轉向餐廳內的監控系統，運用 AI 影像辨識技術，幫助業者精準管理，在美國餐飲市場高薪缺工的環境下，運用領先的 AI 智能技術，在速食科技應用市場上開創龐大商機。