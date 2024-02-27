研華去年純益續創新高 EPS 12.65元 每股擬配息9.5元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-27 18:48

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (27) 日公告去年財報，稅後純益 10.84 億元，年增 0.8%，每股純益 12.65 元，董事會也決議，每股擬配息 9.5 元，配發率 75%，若以今日收盤價 378.5 元計算，現金殖利率約 2.5%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，去年面臨全球高通膨、地緣政治及中國復甦不如預期等多重挑戰，但營運效率優化及存貨管控得宜，獲利結構保持穩健，全年淨利續創新高。

以接單 / 出貨比值（B/B Ratio）來看，陳清熙表示，第四季整體提升至 0.9；觀察去年第四季三大區域之 BB 值，歐洲市場動能回溫 BB 值趨近 1.0，中國則為 0.92，而北美市場則維持 0.76 偏低水位。

陳清熙指出，今年展望審慎樂觀，上半年全球景氣挑戰猶在，區域市場大致築底但需求復甦仍緩；預期下半年受惠於新市場布局及新專案陸續發酵，整體成長動能可期。

研華去年第四季營收 151.37 億元，季增 0.9%、年減 11.9%；毛利率 41.1%，季減 1 個百分點、年減 2.2 個百分點；營益率 17.8%，季增 1.1 個百分點、年增 0.1 個百分點，稅後純益 22.9 億元，季減 11.3%、年減 9.9%，每股純益 2.67 元。

研華去年營收 645.67 億元，年減 6.1%、毛利率 40.5%，年增 2.5%、營益率 18.9%，年增 0.6 個百分點；淨利率 16.8%，年增 1.1 個百分點，獲利率呈現三率三升。

若以美元表達，研華去年營收為 20.74 億美元，年減 10%，整體營運以區域別而言，僅北亞市場表現微幅增長，北美、歐洲市場呈個位數年減；中國、台灣及新興市場受到市場需求疲弱影響，年對年雙位數衰退。