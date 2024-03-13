川普能重返白宮嗎？中國官媒：未必

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-13 09:00

美國「超級星期二」落幕後，如無「黑天鵝」式重大意外，2024 年美國總統大選將是前總統川普與現任總統拜登再度對決。

美國近期發布的四個主要民調中，拜登都川普更不受歡迎，選民對其政策的看法也比對川普政策的看法更消極。而 2020 年總統大選時，拜登的民調支持率平均值從未落在川普後面。

中國官媒《新華社》周二（12 日）指出，眼下川普似乎銳不可當，但這也只是「似乎」。八個月後投票，情勢是否依舊如此？未必。

面對川普初選的強勁表現，拜登競選團隊一再聲稱民調機構和媒體「高估」了川普。雖說拜登明顯是在為己方陣營打氣，但不排除確實如此。

首先，民調數字可能未反映真實情況。初選階段，川普的民調領先優勢動輒比黨內對手高出三四十個百分點，但美媒分析初選結果發現，川普真實領先優勢往往低得多。

其次，川普當前的勝勢可能與今年已結束初選的地區有關。美國行政體系分聯邦、州、縣三級。本月初的「超級星期二」，舉行初選的 10 逾個州，共下轄 2,000 多個縣，其中 84% 在農村地區。

自 2016 年以來，川普一直在農村選民中佔據主導地位，今年結果不出人意料。

需要指出的是，美國總統選舉結果一般不取決於普選票總數，而是取決於關鍵「搖擺州」選民的投票意向。在全美 50 州中，這種關鍵「搖擺州」僅有 6 至 8 個。過去八年的兩屆總統選舉中，兩黨總統候選人在關鍵「搖擺州」的得票數非常接近。

在 2016 年總統選舉中，川普憑藉在密西根、威斯康辛、賓夕法尼亞三個「搖擺州」的微弱優勢奠定勝局。在 2020 年總統選舉中，拜登和川普在 7 個州的支持率相差不到三個百分點。

《新華社》指出，2024 年總統選舉，關鍵「搖擺州」的選情可能非常接近，這是今年總統選舉結果難以預測的重要因素。

此外，時過境遷，今年總統選舉不會重演四年前選情。四年前川普與拜登的「首戰」發生在新冠肺炎疫情期間，聯邦最高法院當時也沒有取消對女性墮胎權的憲法保護——每屆總統選舉各有其無法複製的情境，未來八個月，勢必會發生一系列導致拜登與川普選情此消彼長的事件。

容易被忽視的是，從川普到拜登，白宮政策在內政外交很多層面具有延續性，與極化黨爭並行不悖。不論川普能否重返白宮，這種延續性不大可能中斷。