全球選舉年波動大 路博邁建議ESG優質股債策略抵禦下檔風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 09:58

2024 年是全球選舉年，在半導體類股帶領及降息預期推動下，風險性資產多頭延續，但面對經濟、政治等不確定性，將是機會與風險並存的一年。路博邁 ESG 優選平衡基金已於 3 月 11 日開始募集，經理人王昱如表示，該基金資產配置採股債六比四，將會依據市況動態調整，而美國市場投資比重將近 7 成。

面對波動的 2024 年，路博邁建議，在樂觀氣氛中還是要抱持謹慎態度，王昱如認為，透過攻守兼備的平衡配置，布局高品質股票掌握增值機會，搭配投資等級債抵禦下檔風險，會是投資人穩中求勝的最佳投資選擇之一。

王昱如表示，邁入景氣循環後期，市場波動攀升，將凸顯投資標的選擇的重要性，在股票布局上，需要更重視公司的獲利穩定性及財務品質。根據歷史經驗來看，高品質股票在景氣循環後期通常表現勝出，回顧過去三次景氣擴張後期 (1997/11-2001/3、2005/12-2007/12、2016/8-2020/2) 的報酬表現，高品質股票分別上漲 32%、35.1%、49.4%，高於一般股票的 19%、30.9%、32.9%。

而以債券布局來說，王昱如說，在歷經聯準會快速升息後，投資等級債現在提供非常具吸引力的收益水準。截至 2024 年 1 月底，美國投資等級公司債指數到期殖利率為 5.2%，大幅高於過去 10 年平均的 3.5%，代表投資人現在進場，能在不承擔過多信用風險下，有機會獲取較高收益，且投資等級發行企業也具有較強防禦力能對抗景氣趨緩。

此外，若能在股債平衡策略中納入 ESG 評估及篩選，將為投資組合帶來加分效果。根據 MSCI 研究，高分 ESG 企業通常擁有更好的獲利及股息支付能力、發生重大風險事件的頻率較低、盈餘波動較小，且相較低分 ESG 企業享有更低的資金成本。