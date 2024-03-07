兆豐投信多重資產基金3/18開募 看好美日台黃金三角市場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 20:04

兆豐投信表示，美國金融市場調整對 Fed 降息預期，受惠基本面強勁及 AI 題材助攻，美股可望維持多頭格局，而日股具備結構性改革、評價面便宜及企業獲利成長等多重利基，看好美、日、台黃金三角市場，將發行「兆豐收益增長多重資產基金」，以全球多重資產為主要投資標的，本檔基金保管銀行為元大銀行，募集日期為 3/18-3/22。

兆豐投信於 2023 年發行日本多重資產基金，今 (2024) 年再次為台灣市場發行兆豐收益增長多重資產基金 (本基金配息來源可能為本金)，結合動態增益、重視收益及攻守兼備等三大投資特色，將發行新台幣及美元二種幣別，同時有累積型及配息型，提供投資人在市場中靈活運用資金多重選擇。

兆豐投信表示，2024 年資產布局及投資配置建議以三大核心配置即「投資等級債、可轉換債、全球股票 + 選擇權」組合為切入點，主因隨著通膨下降、升息有望開始放緩，現在開始布局除了有債息收入外，有機會掌握成長爆發力。

此基金透過三大核心配置可在不同景氣環境下發揮各自強項，達到互補進而掌握收益，對於想要追求收益成長的投資人來說，將其納入為投資配置，可提供更具收益與報酬的資產配置。

觀察此基金模擬投組配置，預估投等債及股票各 4 成，可轉換債為 2 成，其中股票方面，前五大分別為微軟、輝達、台積電、東京電子、愛德萬測試。兆豐投信強調，實際投資組合配置將依進場時點改變而有所調整，比重不會固定。

兆豐投信建議可分批布局，美股和日股成為全球領航投資標的，中長多頭格局可期，透過多重資產基金，一次掌握全球市場成長優勢。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，美國金融市場科技股的獲利優於預期，提振上漲動能，美國科技股上漲提振全球科技股表現，晶片製造商走勢上漲使日本日經指數創下新紀錄，主要關注 AI、物聯網等領域，在相關技術不斷發展以及資金的挹注下，新興科技蘊含龐大的成長潛力。