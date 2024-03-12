鼓勵行員勇於阻詐 金管會：防制詐騙客訴不列公平待客評核

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 20:12

詐騙集團猖獗，基層檢察官組成的「劍青檢改」發現，許多基層行員察覺開戶有異，想婉拒或詳加查核，卻在主管機關高舉「普惠金融」大旗下，必須自己面對申訴報告、無奈屈服詐團。對此，金管會今 (12) 日提出三點說明，強調因防制詐騙產生的客訴，不會列入公平待客評核客訴計算範圍，金檢時也會區隔處理，鼓勵行員勇於阻詐。

劍青檢改聲明指出，各類人頭帳戶橫行氾濫，有些詐團成員開戶時，若行員加以查核，就會惡意斥責鬧事，行員只能道歉了事，配合開戶。希望金管會儘速針對高風險人士建立黑名單加以列管與限制，提供銀行從業人員明確標準和堅強後盾。

銀行局副局長童政彰今天於例行記者會上說明，首先，在人頭帳戶管控上，「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第 13 條明定銀行應拒絕受理開戶的條件，包括列為警示帳戶或有其他高風險表徵情況，要求銀行從事前、事中、事後控管程序防杜人頭帳戶。

其次在客訴方面，童政彰指出，金管會去年也有透過本國銀行總經理會議中宣導，各銀行因防制詐騙產生的客訴，將不會列入公平待客評核客訴計算範圍，金融檢查時也會區隔處理，希望鼓勵銀行員勇於阻詐。

最後，童政彰表示，阻詐有賴公私部門一起努力，政府各部門充分合作也非常重要，金管會相當重視執法機關的意見，將持續透過高檢署建立的聯繫平台，彙整檢警調的意見，督促金融機構持續精進風險管理。

童政彰指出，從過去經驗來看，確實有詐團嫌犯守在門外，銀行員在第一線阻詐面臨壓力很不容易，但金管會鼓勵銀行強化臨櫃關懷，透過第一線作為，有效攔阻不法金流。