整頓分紅保單亂象 金管會將強化監理最重開罰1200萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 20:02

去年分紅保單熱賣，卻衍生出許多亂象，甚至被炒作成儲蓄險神單，引起金管會關注，保險局副局長蔡火炎今 (12) 日表示，為了健全保險業的發展，預計 3 月 14 日與壽險公會開會討論，朝三面向強化監理，違者最重可處新台幣 1200 萬元罰鍰。

蔡火炎表示，時隔多年，去年開始有部分保險公司再次進軍分紅保單市場，相對利變型保單，市場對分紅保單商品較不熟悉，為了健全保險業發展、維護保戶權益，將研擬「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」草案，強化管理機制，預計 3 月 14 日找壽險公會開會討論。

據了解，金管會擬從商品設計、資訊揭露及銷售行為規範三面向強化監理，除了不再需要揭露高分紅外，另將新增分紅實現率。

蔡火炎進一步指出，草案特別要求保險業必須將應注意事項內容納入內控作業處理程序，未來若保險業者未依規定建立或落實執行內控的話，查證屬實後，金管會可依照保險法 171 條之 1，開罰 60 萬元至 1200 萬元不等的罰鍰。