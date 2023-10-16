威宏啟動上市來最大規模籌資案 擬募逾7億元

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 受惠全球旅遊業持續復甦及國際航班增加，推升營運表現，擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 及發行現增股，雙管齊下，籌資逾 7 億元，預計籌資活動將在 11 月底全部完成。

威宏 - KY 此次籌資主要用途在償還銀行借款及充實營運資金，兩項籌資案均由富邦證券主辦，也是威宏 - KY 上市以來最大規模市場籌資。

威宏 - KY 將發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 4 億元，並發行現增股 4500 張，暫訂以每股 67 元溢價發行，共募資約 3.02 億元。威宏主管指出，有擔保可轉債正在繳款中，預計 10 月 19 日掛牌，轉換價爲 84.3 元。

至於現增股 4500 張，除權交易日為 11 月 9 日，包括原股東及特定人繳款日，都將在 11 月 29 日完成。

威宏 - KY 第三季營收 21.09 億元，季減 4.1%，年減 8.85%；前 9 月營收 60.26 億元，年減 6.03%；威宏 - KY 今年上半年稅後純益 2.63 億元，年減 5.94%，每股純益 4.35 元。

威宏 - KY 指出，目前運動、輕奢兩大事業庫存已降至合理水位，其中，運動事業受惠巴黎奧運商機發酵，輕奢精品則因去年消費力道因通膨影響表現疲軟，今年明顯回補，兩大品牌客戶持續下單，下半年營收將重返年增軌道。

威宏 - KY 輕奢精品受惠全球旅遊業持續復甦及國際航班增加，加上暑假出遊人數上升，行李箱、精品包袋等汰換新購潮持續。主要客戶之一 TUMI 母公司新秀麗 (Samsonite) 釋出的訊息也顯示，亞洲銷售淨額復甦步伐明顯加快。

另一方面，為配合國際品牌客戶分散生產地區風險政策，威宏 - KY 積極擴大並優化東南亞基地區域化佈局，公司持續受惠品牌客戶去集中化轉單效益，並透過適當調整產能配置，爭取更高獲利空間。

其中，威宏 - KY 旗下越南德御具備成熟的高爾夫球袋生產製程，對訂單掌握度較高，相關訂單持續從中國大陸轉移至當地生產，其轉單優勢更為明顯；柬埔寨廠已於第二季起投入 NIKE 產線生產，未來將成為集團旗下最大調度及生產中心。