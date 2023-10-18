威宏-KY發行4億元CB搶手 競拍成交溢價率平均高達11.6%

威宏 - KY(8442-TW) 受惠全球旅遊業持續復甦，推升營運表現，擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 及發行現增股籌資逾 7 億元，威宏主管指出，其中 4 億元 CB 以競拍完成並在今 (18) 日完成繳款，競拍結果成交均價溢價率 11.6%，完成募集 4.46 億元資金，明 (19 ) 日掛牌，轉換價爲 84.3 元。

此外，威宏 - KY 擬發行現增股 4500 張，暫訂以每股 67 元溢價發行，共募資約 3.02 億元。除權交易日為 11 月 9 日，包括原股東及特定人繳款日，將在 11 月 29 日完成。

威宏 - KY 此次籌資主要用途在償還銀行借款及充實營運資金，兩項籌資案均由富邦證券主辦，也是威宏 - KY 上市以來最大規模市場籌資。

威宏 - KY 第三季營收 21.09 億元，季減 4.1%，年減 8.85%；前 9 月營收 60.26 億元，年減 6.03%；威宏 - KY 今年上半年稅後純益 2.63 億元，年減 5.94%，每股純益 4.35 元。

威宏 - KY 指出，目前運動、輕奢兩大事業庫存已降至合理水位，其中，運動事業受惠巴黎奧運商機發酵，輕奢精品則因去年消費力道因通膨影響表現疲軟，今年明顯回補，兩大品牌客戶持續下單，下半年營收將重返年增軌道。