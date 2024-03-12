商總許舒博：台電虧損3000億 至少撥補2000億才夠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-12 18:39

商總今 (12) 日舉辦新春聯誼晚宴，會前商總理事長許舒博接受媒體訪問提到漲電價問題，許舒博認為，以台電目前的虧損已經達 3000 多億，因此至少要撥補 2000 億元，不過實際金額仍要看行政部門之間的溝通結果而定。

許舒博指出，電價審議委員會工作小組會議今天舉行，主要討論能源成本的報告案，沒有實質進度的討論案，因此整體電價方案還未有結論，需等到諮詢委員會後才能有具體結果。

對於傳出行政院有意撥補 1500 億元補貼台電虧損，許舒博進一步表示，以台電目前 3000 億元的虧損狀況來看，撥補金額至少需 2000 億元才有辦法助台電周轉。不過即便電價調漲方案確定之後，收入也非短時間就能補足台電虧損。