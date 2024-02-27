電價調漲至韓國水準? 王美花：審議會將考量產業競爭力

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 11:10

外媒指出，若台灣電價調漲至韓國水準恐影響產業經營，對此，經濟部長王美花今 (27) 日回應，韓國電價在俄烏戰爭後調漲 8 成，而過往台電、中油等都一直在吸收燃料成本，未來審議會討論電價時，會考慮產業競爭力等因素。

彭博分析師日前提到，台灣電價調漲可能不利以台積電為首等晶圓製造商，若電價在 2025 年漲到和韓國一樣的水準，恐導致多數晶片業者的營業利益率下滑 8-18 個百分點。

王美花對此表示，韓國為反映燃料成本大漲，電價調漲 8 成，台電、中油等過往都有在吸收成本，未來電價到電價費率審議會審查時，會考慮各項因素，包括產業競爭力。

台電也針對此議題說明，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，韓國 2023 年工業電價是每度 4.46 元，與 2020 年相比漲幅達 84%；相較之下，台電台灣電價只漲 31% 至每度 3.38 元，價格與漲幅較低於韓國，仍保有產業競爭力。

另外，台積電熊本二廠獲日本政府補助 7320 億日圓、約新台幣 1500 億元。王美花也說，台積電因客戶需求進行全球佈局，能夠得到對當地政府補助，「我們樂觀其成」，畢竟對台日之間產業合作有加分效果。