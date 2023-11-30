宏碁陳俊聖談AI PC：從應用面來看 樂觀看待會加速演進

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (30) 日談及 AI PC 時表示，每家公司定定義不同，但希望從應用面來看，樂觀看待未來會加速演進。至於明年整體總經若沒有意外希望比今年好。

陳俊聖說，AI 未來會有三個領域進展，第一是 data 跨境多地資料備份、第二是優化訓練模型、第三是運用多元場景，這些都是 AI 往前的方向，不會回頭。

談到 AI PC，陳俊聖認為，主要是使用模式從電腦搜尋轉變至現在問問題就能得到答案，在改變電腦使用上，軟體與硬體配置也會不斷演進，樂觀看待演進。再者 AI CP 不是突然之間出現，而是一步一步發生且持續加速。

陳俊聖進一步說，現在生成式 AI 是使用場景改變，而不管是宏碁，還是子公司宏碁資訊都有努力、盡快展開相關應用。

AI PC 是否帶動新的使用需求，陳俊聖則指出，AI PC 有新的使用模式會有新的刺激，預期需求會有一些增長，但整體需求量還難以預估。不過在消費或商用機種都可能會發生換機潮。

針對 PC 市場消費力道，陳俊聖表示，現在正是黑色星期五，銷量令人感到滿意、相當不錯，不過疫情的短期效應、存貨現象都已經過去，將回到季節性走勢，未來則在 AI 具體應用出來後，帶來新一波需求。

陳俊聖指出，從總經的角度來看，雖然明年還有不確定因素，但整體還是會比今年好，因為今年第一季真的太弱，沒有意外的話明年會比今年好。不過灰犀牛地緣政治風險，希望不要發生，若一旦發生將會有影響。