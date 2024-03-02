〈台大校園徵才〉中信金搶跨域菁英 首辦「與Mentor有約」傳承實務經驗

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-02 16:41

台大校園徵才博覽會向來是金控業兵家必爭之地，中信金 (2891-TW) 今 (2024) 年預計招募 6800 至 7200 人，瞄準跨域菁英，今年也首度開辦「與 Mentor 有約」活動，由中國信託銀行策略長蔣振彰等主管與即將畢業的學生深度對談，傳承豐富實務經驗、職涯回饋與建議，引領學生即早確立職涯志向。

中信金人資總管理處總處長魏爾彰致詞時指出，中國信託去 (2023) 年勇奪逾 300 項海內外大奬，刷新獲獎紀錄，意味加入中信就是與頂尖菁英共事。中信人才招募「Top Gun 計畫」強調透過系統性培育建立人才農場，養成每位關鍵職位菁英獨立思考能力，保持韌性朝目標邁進，歡迎跨領域、願意挑戰自我的潛力人才加入中信金，在國際化的舞台發揮所長。

中信金今年首度於台大校園徵才博覽會開辦「與 Mentor 有約」活動，結合龍年主題的「開發龍潛力」，以心理測驗方式搭配中國信託專屬的潛力人才類型，引導學生自我探索職務選擇，參與學生絡繹不絕。

至於備受矚目的「儲備幹部招募計畫」，今年共開放 10 個組別，預計招募逾 60 位海內外跨界菁英，首年提供百萬年薪，通過兩年培訓即升任經理，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或外派。

中信金強調重視知識傳承的文化，安排高階主管擔任儲備幹部的事業導師，傳承實務經驗、拉高思考格局外，並由專題教練一對一指導，強化企劃邏輯思考與決策能力，培養符合全球經濟環境視野的優秀人才。

此外，國際化仍為中信金人才招募重點方向，今年持續招募「國際法金業務菁英計畫 (IRM)」，首屆 IRM 已歷經一年半專業與外語培訓，1 月起派駐日本、香港、上海、美國、東南亞等地，展開為期一年半海外實戰歷練；「法金儲備 RM(JRM) 培訓計畫」，提供系統化教育訓練與教練團制度，最快兩年內升任 RM。