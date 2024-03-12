中國金融監管總局：購屋族每年省利息7,454億

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 15:00

據《財經》雜誌報導，李雲澤還表示，金融服務實體經濟還有弱項。當前關鍵是要推動資金、資本、資產「三資」循環，打通資金流轉過程中的堵點和卡點，解決有資金沒有資本耐心、資本不足的問題。

在談及金融風險時，李雲澤指出，中國金融業的主要體檢指標都處於健康區間。雖然一些地方有高風險中小金融機構，但比率都很低，而且正在積極會同相關地方黨委政府精準施策，有力有序推動風險化解。