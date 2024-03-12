中國金融監管總局：購屋族每年省利息7,454億
鉅亨網新聞中心 2024-03-12 15:00
「去年我們會同中國人民銀行（央行）推動存量首套房貸的利率的下降，每年可以為廣大購房者節約利息支出（人民幣）1,700 億元（新台幣 7,454 億元）。」中國國家金融監督管理總局局長李雲澤周一（11 日）在十四屆全國人大二次會議第三場「部長通道」集中採訪活動上說。
據《財經》雜誌報導，李雲澤還表示，金融服務實體經濟還有弱項。當前關鍵是要推動資金、資本、資產「三資」循環，打通資金流轉過程中的堵點和卡點，解決有資金沒有資本耐心、資本不足的問題。
在談及金融風險時，李雲澤指出，中國金融業的主要體檢指標都處於健康區間。雖然一些地方有高風險中小金融機構，但比率都很低，而且正在積極會同相關地方黨委政府精準施策，有力有序推動風險化解。
此外，李雲澤提及風險防範的四性：前瞻性、精確性、有效性、協同性。「把握好防範處置金融風險的時度效，防範出現處置風險的風險；將牽頭建立監管責任歸屬認領和兜底監管機制，管合法更要管非法的相關工作要求，同時進一步加大與地方黨委政府的協調聯動，真正做到同責共擔等。」他稱。
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