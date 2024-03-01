華航春季機票優惠開跑 3月起熱門航線再增班
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-01 16:14
華航 (2610-TW) 今 (1) 日宣布，於 3 月 4 日至 18 日推出春季優惠專案，各區推精選航線最低 72 折起的超值優惠，並將對熱門航線於 3 月起陸續增班。
華航這波春季檔期提供了一系列航線優惠，歐洲 / 美西航線 87 折起、東南亞 82 折起、東北亞 / 中國大陸 85 折起，適用出發日依航點而定。
華航進一步說明，本波促銷主打台北出發的區域精選航線，飛香港僅需 3519 元起，而首爾也只要 5698 元、鹿兒島 8700 元起、峇里島 11070 元起。
對於長程線，華航同樣規劃有，飛澳洲布里斯本價格僅 16920 元起、雪梨 21250 元，而歐美的倫敦 25220 元起，舊金山 23664 元起。
為進一步提升飛航服務品質，華航自 5 月 7 日起，將新增鹿兒島航班，每周二、六執飛，藉此豐富南九州的觀光連結，更方便旅客自由配搭北九州和南九州旅遊行程。
此外，華航對其他熱門航線也進行積極的增班規劃，其中，名古屋自 3 月 2 日起，增加早班航班，廣島從 4 月 30 日起，增至每周 5 班；倫敦 5 月 7 日起，提供每周 5 班服務。
而帛琉則從 4 月 1 日起，新增周一航班，7 月 18 日起，再增 1 班，將以每周 4 班服務；仰光同樣在 7 月 1 日至 8 月 31 日期間，以每周 4 班往返，以此因應夏季旅遊高峰的需求。
華航更特別將曼谷的夜航班，自 3 月 31 日起增至每日飛航，現每周有 28 班直達曼谷。
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