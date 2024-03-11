穩懋去年每股虧損0.19元 上市以來首次不配發股利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-11 17:19

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (11) 日公告去年財報，稅後虧損 0.8 億元，每股虧損 0.19 元。同時，董事會也通過股利政策，決議不配發股利，為穩懋上市以來首度不配發股利。

穩懋去年第四季營收 48.68 億元，季增 16.9%，年增 37.9%；毛利率 29.4%，季增 7.4 個百分點，年增 7.2 個百分點；營益率 13.1%，季增 11.4 個百分點，年增 12.5 個百分點。稅後純益 3.85 億元，季增 10 倍，較 2022 年同期轉盈，每股純益 0.91 元。

穩懋去年全年營收 158.36 億元，年減 13.6%，毛利率 21.9%，年減 3.9 個百分點，營益率 - 0.4%，較 2022 年轉負。全年虧損 0.8 億元，較 2022 年轉虧，每股虧損 0.19 元。

雖穩懋去年全年呈現虧損，不過已連續 8 個月的營收繳出年增成績。穩懋 2 月營收 13.15 億元，雖月減 13.11%，不年增達 53.38%，累計今年 1 至 2 月營收 28.29 億元，同樣年增 63.54%。