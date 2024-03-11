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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為116元

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 16:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.62元上修至4.68元，其中最高估值5.18元，最低估值4.36元，預估目標價為116元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 5.18(5.18) 7.22 6.81
最低值 4.36(4.36) 5.29 6.48
平均值 4.72(4.7) 5.85 6.63
中位數 4.68(4.62) 5.65 6.61

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 20,820,000 20,638,000 22,063,000
最低值 20,410,990 19,708,960 20,763,850
平均值 20,498,000 20,243,990 21,345,620
中位數 20,411,000 20,314,500 21,210,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 2.68 6.07 5.64 5.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		 19,513,836 19,861,133 19,679,455 23,156,921

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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