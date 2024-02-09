鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至10.71元，預估目標價為305元
鉅亨網新聞中心 2024-02-09 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一超(2912-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.64元上修至10.71元，其中最高估值10.96元，最低估值10.46元，預估目標價為305元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|10.96(10.96)
|12.05
|13.19
|最低值
|10.46(10.46)
|10.49
|10.88
|平均值
|10.71(10.7)
|11.47
|12.21
|中位數
|10.71(10.64)
|11.5
|12.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|319,080,220
|338,592,420
|358,222,790
|最低值
|313,889,000
|327,187,840
|338,025,000
|平均值
|316,969,650
|332,909,110
|348,618,720
|中位數
|316,916,650
|333,730,000
|349,010,410
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.93
|8.52
|9.85
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
|256,058,888
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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