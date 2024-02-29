漢來美食去年獲利創新高 EPS 7.61元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-29 19:59

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (29) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.2 億元，年增 1.5 倍，創歷年新高紀錄，每股純益(EPS)7.61 元，漢來美食表示，正持續進行展店計畫，今年也將投入汐止中央工廠和研發中心的籌備建置，力拚進一步強化電商版圖。

漢來美食指出，第四季在台北漢來大飯店開出 4 家餐廳和 1 家宴會廳，以及全新品牌溜溜酸菜魚展店，推升年營收增幅達 31%，優於整體餐飲同業成長表現。

漢來美食作為連鎖自助餐的領頭羊，開出海港升級版新品牌「島語自助餐廳」後，連續 4 個月來天天一位難求，再度刷新消費者心目中頂級自助餐的標準。

考慮營運模式多樣化，漢來美食於高雄巨蛋商圈開出集團首家街邊店「溜溜酸菜魚」富民店，營業時間長達 12 小時無空班，搶攻商圈上班族和夜貓族宵夜市場，最高翻出 8 輪周轉率，單店月營收直逼 750 萬元。

而除了新品牌開出，展望後市，漢來美食也規劃旗下中價位的中菜品牌「上菜店皮鴨專賣店」和「溜溜酸菜魚」持續展店計畫。

此外，看好網購熟食風潮，漢來美食也將結合專業顧問擴大電商事業，投入汐止中央工廠及研發中心的籌備建置。