巨大前三季獲利年減45% 每股純益7.96元

自行車廠巨大 (9921-TW) 今 (10) 日通過最新財報，第三季稅後純益 11.03 億元，季減 6.7%，年減 45.04%，單季每股純益 2.81 元，前三季稅後純益 31.2 億元，年減 44.6%，每股純益 7.96 元。主要受到歐美自行車市場中低端需求疲弱，通路庫存較高影響營收及獲利。

巨大第三季營收 195.17 億元，毛利率 21.46%，季增 0.65 個百分點，年減 0.86 個百分點，第三季稅後純益 11.03 億元，季減 6.7%，年減 45.04%，單季每股純益 2.81 元。

巨大前三季營收 621.01 億元，毛利率 21.36%，年減 1.89 個百分點，稅後純益 31.2 億元，年減 44.6%，每股純益 7.96 元。

巨大指出，2023 年捷安特歐洲及美國受到通路庫存去化影響，銷售表現不佳，但捷安特中國銷售強勁，前三季營收成長接近 70%。中國自行車市場因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，而捷安特在中國市場布局超過三十年，能以串聯線上與線下銷售與服務的優勢、透過社群行銷以及 2500 家專賣店組織約騎團騎帶動高階車種銷售，量價齊揚，引領市場趨勢，站穩中國自行車第一品牌地位。

電動輔助自行車 (E-Bike) 前三季銷售金額 (OB+OE) 占巨大集團營收 32%。 雖然今年前三季因短期需求減緩，銷量呈現下滑，但中長期 E-Bike 仍是帶動自行車市場的成長動能。

展望市場狀況，短期內自行車產業仍要面對去化庫存的挑戰，與總體經濟環境衝擊的風險，但歐美市場高階車款需求依舊強勁，中國市場自行車運動風氣也將持續帶動業績成長。

而美利達 (9914-TW)2023 年前三季稅後純益 19.95 億元，年減 35.32%，每股純益 6.67 元。