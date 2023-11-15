〈MSCI調整〉全球標準型指數台股成分股新增世芯 - KY 刪除巨大

MSCI 今 (11) 日公布最新半年度調整，預計於 11 月 30 日盤後生效，此次全球標準型指數的台股成分股新增世芯 - KY (3661-TW)、刪除巨大 (9921-TW)；全球小型指數成分股則新增 8 檔，分別為營邦 (3693-TW)、碩天 (3617-TW)、定穎投控 (3715-TW)、巨大、愛山林 (2540-TW)、旺矽 (6223-TW)、北基 (8927-TW)、矽統 (2363-TW) 等，剔除世芯 - KY。

MSCI 分別在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月進行權重及成分股調整，其中 5 月及 11 月為半年度調整，2 月及 8 月為季度調整，此次調整將在 11 月 30 日盤後生效。

MSCI 此次也調整 China A Shares 指數成分股，新增上海聯影醫療等 17 檔股票，刪除淄博齊翔騰達化工等 10 檔，調整後 MSCI 中國 A 股指數成分股增加 7 檔至 563 檔，檔數週轉率約 1.3%。MSCI 指出，本次調整成分股檔數變動幅度較大，但整體權重變化有限。

MSCI 自 2019 年 2 月底宣布增加中國 A 股在 MSCI 系列指數中的權重起，逐步將中國 A 股的納入因子從初始的 2.5% 增加至 20%，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A 股權重也隨著不斷提高。