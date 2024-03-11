友通需求逐步恢復 全年毛利率拚3成 加速佈局AI IPC應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-11 19:11

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦友通 (2397-TW) 今 (11) 日召開法說，副董事長李昌鴻表示，目前需求逐步恢復，今年可望逐季成長，並積極布局 AI 工業電腦 (IPC) 應用，滿足客戶未來 3-5 年的剛性需求。

李昌鴻表示，自去年第三季以來客戶庫存調節逐季減緩，由於各區域市場需求漸增和高毛利產品組合的不斷提升，整體表現有望隨客戶庫存調整週期逐步成長，今年毛利率目標回到 30% 以上的水準。

以友通目前訂單出貨比 (BB Ratio) 來看，友通本身的工控應用接近 1、子公司網安設備廠其陽 (3564-TW) 去年第四季已達 1 以上，但自動化的羅昇 (8374-TW) 目前仍在 1 以下。

友通總經理蘇家弘補充，友通三大產品線與 AI 的整合成為未來重點，包含工業級主機板、系統、觸控電腦及顯示器，加速投入新品研發與送樣，提供各垂直領域 AI 工業電腦解決方案，包括無人化服務、遠端管理等 AI 邊緣運算應用。

蘇家弘表示，主機板除了極大化、極小化設計可支持多樣的應用場域外，也導入 AI 平台執行邊緣運算、OOB 遠端管理技術，易於整合在強固設計的系統中，透過人機介面（HMI）觸控面板，則可將設備和機器的資訊視覺化，提供即時追蹤報告。