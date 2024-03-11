鳳凰樂看出國旅遊暢旺 加強開團體包機、郵輪產品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 11:34

受惠疫後出國旅遊熱潮，旅行社業者鳳凰 (5706) 去年稅後純益 1.78 億元，每股純益 (EPS) 2.44 元，不僅轉虧為盈，也創下 4 年來新高，鳳凰總經理卞傑民表示，今年將加強取得機位，同時布局各種郵輪產品、增添航空代理業務，透過三大營運動能，穩步推升成長。

鳳凰說明，隨著出國旅遊需求持續暢旺，今年將強化團體行程成長，正加強各路線系列團體機位取得，爭取包機合作機會，已上架日本鳥取、菲律賓長灘、巴拉望等行程熱賣中。

而隨著郵輪市場復甦，鳳凰爭取以基隆、高雄為母港的包船，並上架長短線機加船 (flight cruise) 產品。

看準疫後高端旅遊需求，鳳凰更增加南極郵輪、歐洲河輪、中南美、美加地區國家公園、金鳳凰系列等產品。

而鳳凰旗下航空代理業務，最新取得蒙古航空、韓國可依航空代理，未來也將爭取新合作機會。