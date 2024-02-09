航空票價疲弱 Expedia拖累旅遊類股

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-09 21:43

Expedia (EXPE-US) 股價在周五 (9 日) 盤前交易暴跌 13%，因這家線上旅遊公司表示，隨著機票價格從疫情後高點回落，預計 2024 年營收成長率將放緩。

該公司周四 (8 日) 晚間還宣布，執行長科恩 (Peter Kern) 將辭去職務，由內部人士戈林 (Ariane Gorin) 接替。

Booking Holdings (BKNG-US)、Tripadvisor (TRIP-US)、Trivago (TRVG-US) 和 Airbnb (ABNB-US) 也在周五盤前交易下跌 1% 至 4%，因為人們對訂房放緩以及國內旅遊需求從疫情低點反彈後出現不平衡的擔憂加劇。

Expedia 周四警告，由於平均機票價格下降，航空旅遊收入面臨壓力。

即將離任的執行長科恩在該公司財報電話會議上表示：「從宏觀層面來看，預計旅遊需求將保持相對健康，但全球成長率將會放緩。」

航空旅遊收入也受到波音 737 Max 9 機隊停飛的影響，導致多次航班取消，影響了其 Vrbo 品牌。

該公司預計本季總預訂量成長將在中個位數範圍內，並預計營收成長將在中個位數範圍內。

CFRA 分析師德斯塔 (Siye Desta) 表示：「Expedia 第 1 季業績財測可能沒有給投資者留下深刻印象，與普遍預期的 9% 相比，營收成長預計將在中個位數。」

然而，由於假期季節需求強勁，該公司調整後獲利為每股 1.72 美元，優於預期。根據 LSEG 數據，分析師平均預期每股獲利為 1.68 美元。