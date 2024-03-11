嘉威生活去年EPS 4.81元擬配息3元 營運動能轉強中

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 09:04

嘉威生活 (3557-TW) 2023 年財報揭露，全年營收為 47.52 億元，每股純益 4.81 元，董事會並通過配發股息 3 元，盈餘配發比例為 62％，以上周五收盤價計算，現金殖利率為 4.70%。同時，嘉威生活 2 月營收為 4.67 億元，年增 13.08，連續兩個月呈現雙位數成長，2024 年整體業績有望轉強。

生活用品及餐、廚具生產商嘉威生活受到 2023 年北美市場去庫存化的影響， 2023 年全年營收為 47.52 億元，營業毛利 18.31 億，毛利率 38.62%，年增 2.75 個百分點、營業利益 5.06 億元，稅後純益 3.86 億元，年 31.58%，但在原物料價格較前期平穩的助益下，毛利率由 2022 年的 35.87% 增加至 2023 年的 38.53％，毛利率持續穩定的維持在 35% 以上的水準，同時也創歷年毛利率次高水準。

在美國大型零售通路如 Walmart、Costco、及 Target 等近期的營運顯示獲利均呈現年增情形，嘉威生活的第一大客戶 Walmart 在 2023 年第四季總營收年增長了 5.7%，在全球電子商務銷售額更是年增長 23%。Walmart 另宣布以 23 億美元買下由台裔企業家王蔚創辦的智慧電視廠商 Vizio，沃爾瑪一直是 VIZIO 最大通路，藉由收購 VIZIO，沃爾瑪將有機會控制美國電視市場的 22%。

VIZIO 的服務模式跨足了連網電視廣告等領域，在搶攻市場佔有率的背後，Walmart 更大的價值在於坐擁消費數據、廣告版位的拓展。Walmart 對今年度的營收預測將成長 3-4%，並將持續在技術和創新方面進行長期投資，以優化其供應鏈和商店，預計未來幾年資本支出將佔銷售額的 3％至 3.5％，對未來保持樂觀的預期。

經歷 2023 年的調整期，嘉威生活持續擴展版圖，陸續投資興建越南廠主攻 R.PET 材質環保產品，並在美國德州租用倉庫，建置自有團隊運作倉儲，以因應市場取向與客戶成長需求。