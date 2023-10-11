嘉威生活9月營收雙增逾2成 已動工興建越南新廠

嘉威生活 (3557-TW) 在越南投資 4200 萬美元設立的新廠已經正式動工，預計於 2026 年投產，同時，嘉威生活今年的進入旺季時間啟動，今 (11) 日公布的 2023 年 9 月營收達 4.08 億元，月增 23.86%，年增 22.35%。

嘉威生活 2023 年第三季營收 10.69 億元，季增 8.63%，年減 1.59%。2023 年 1-9 月營收 35.26 億元，年減 17.05%，嘉威生活，10 月開始邁向第四季及翌年第一季傳統旺季，營運有望持續邁向復甦軌道。

嘉威生活今年受去庫存化影響，第二季為營收谷底，不過，原物料價格較往年平穩，使得今年上半年毛利率爬升到 38.71%。近期北美零售產業市場的庫存在返校季採購的助益下恢復水準，嘉威生活主要客戶 Walmart、COSTCO 最近季度的營收均呈年增表現，在營收進入旺季的效應下，可望穩住下半年的毛利率。

嘉威 2023 年上半年營收 24.57 億元，毛利率爲 38.51%，年增 3.89 個百分點，上半年稅後純益 2.12 億元，年減 35.21%，每股純益 2.64 元。

嘉威生活 8 月 11 日董事會通過越南廠投資案，將斥資美金 1,250 萬元成立全資子公司籌建越南生產基地，總投資金額預估為美金 4,200 萬元。越南廠位於北越南定的美順工業區，該廠已於 9 月 28 日動土興建，建廠預計將於 2025 完工，年產值可達 7,000 萬美元，2026 年可望為量產的第一個完整年度，以因應營運發展需求。

嘉威生活越南廠將規畫為環保產品的生產基地，R.PET 產品自 2020 年度推出市場以來，R.PET 材料的使用量逐年成長，2022 年已逾 3,500 噸，用量較前一年度成長超過 8 成。為增加環保產品產能因此前進越南設廠，以因應客戶端環保產品成長需求。R.PET(再生酯粒) 被市場視為新型的再生環保聚酯材料，採用寶特瓶回收再生的聚脂材料，可以減少生產聚酯纖維所產生的二氧化碳，達到減碳的目的，市場接受程度日漸增高。

嘉威生活越南生產基地的規畫，將可瞄準環保意識抬頭的市場趨勢，持續拓展環保產品的營收。