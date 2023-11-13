嘉威生活前三季每股賺3.78元 Q4進入需求旺季

嘉威生活 (3557-TW) 第三季雖仍在傳統淡季，但隨著北美市場回溫，營收、毛利率及獲利均較第二季成長。嘉威生活公布前三季稅後純益 3.04 億元，年減 28.14%，每股純益 3.78 元；第四季起進入傳統旺季，樂觀看待營運持續回溫。

嘉威生活第三季營收 10.68 億元，毛利率 39.54%，創 9 季以來新高，季增 2.39 個百分點，年增 2.55 個百分點，單季稅後純益 9176 萬元，季增 78.47%，年減 3.91%，每股純益 1.14 元。

嘉威生活前三季營收 35.26 億元，毛利率 38.82%，年增 3.6 個百分點，稅後純益 3.04 億元，年減 28.14%，每股純益 3.78 元。

嘉威生活主管指出，2023 年北美市場經歷庫存調整陣痛期後，目前客戶庫存持續下降；市場需求面則因通膨升息削減購買力的影響，仍處在動態調整中，至於訂單能見度逐步回復，第四季與明年第一季進入產業旺季，基本面健康，將可望延續營運動能逐季增溫趨勢。

嘉威生活自 2019 年收購廚具品牌至今，逐步累積品牌商品的運籌經驗 (logistic)，在經濟規模逐步達成之下，廚具部門前三季累計營收貢獻已超越去年全年。公司已於第四季在休士頓租用倉儲，降低過去倉庫外包的倉租費，自有團隊運作倉儲更能有效服務客戶。

嘉威生活以環保材 R.PET 為基礎的產品，今年持續成長，前三季 R.PET 材料使用量已與去年整年用量相當。在環保、減碳的議題持續升高之下，客戶端對於環保材質產品的需求方興未艾，嘉威生活的越南新廠，規劃生產以 R.PET 為基的產品為主，以因應巿場成長需求。

嘉威生活在越南投資 4200 萬美元設立的新廠已經正式動工，預計於 2026 年投產。