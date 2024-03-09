〈熱門股〉王品獲利、配息同創新高 周線終結連3黑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-09 11:40

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 公布去年稅後純益 13.8 億元，每股純益(EPS)16.79 元，寫下獲利新高紀錄，董事會擬將配息 14.94 元，也是掛牌來新高，現金殖利率達 6%，在台股周五經歷飛躍二萬點的大幅震盪之際，股價有撐，周線終結連 3 黑。

王品去年繳出獲利亮眼的成績單，合併營收 223.2 億元，年增 21.81%，連 3 年創新高紀錄，稅後純益 13.8 億元，年增 256.59%，EPS 16.79 元，一年賺超過 1.5 個股本。

其中，王品第四季稅後純益 2.7 億元，年增 28.57%，創同期新高。

隨著疫後餐飲市場復甦動能強勁，王品仍不斷擴張新品牌、開展新店，今年將延續多品牌展店策略，並對既有品牌汰弱留強，提升營運效率，尤其在善用集團供應鏈能量的優勢下，展店可越來越快。