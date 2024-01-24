王品再釋400個職缺 2月啟動調薪 高於市場平均15%

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (24) 日宣布，由於新開店帶動人力需求，第一季共將釋出 400 個職缺，以鍋物、中餐品牌為主，將加強召募儲備店長、主廚和內外場儲備幹部，並於 2 月再次啟動加薪，平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」調漲調升 4%，較市場平均起薪多 15%。

據人力求職網最新調查顯示，高達 95% 上班族想在龍年農曆年後換工作，比例創 15 年來新高，其中近 75% 已開始找工作；而王品是「夢幻跳槽企業」傳產業第 7 名、排名較去年提升 2 名，更蟬聯餐飲人最想跳槽的企業第 1 名。

農曆年前王品加速展店，1 月已連開 4 家店，包括「青花驕」新莊中原店、「陶板屋」斗六民生南店、「聚日式鍋物」大里大買家店和「石二鍋」北港家樂福店，最新中餐品牌「朝粥幫」也將開幕，因此，王品大力招募人才加入，並給出優渥待遇。

王品指出，去年集團共啟動 4 波調薪計畫，過半數品牌如鐵板燒、鍋物、中餐等均調升起薪，以鐵板燒招募起薪累計調幅近 12% 最高。

而 2 月王品將再次啟動加薪計畫，平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」正職起薪含全勤雙雙調升為 34400 元起，漲幅約 4%，較市場平均起薪多 15%。

王品以鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪 1 萬元，平均月薪上看 9 萬元。

另外，王品提供月月晉升調薪機制、每年 3 月、9 月可按績效決定調薪資格和幅度，去年共 4400 人次獲加薪機會，平均累計調幅約 6.4%。

王品進一步指出，門店同仁還可申請技能津貼為自己加薪，去年有店長透過多種薪資調升機制，入職半年多已成功加薪 1 萬多元，累計調幅最高達 33%。