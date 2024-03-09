先進光前2月營收達6.14億元創史上同期次高 年增23%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-09 14:49

光學元件廠先進光 (3362-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2024 年 2 月因工作天數減少營收下滑，先進光 2 月營收爲 2.29 億元，月減 40.68%，年減 15.93%，在元月營收以 3.85 億元的推升下，累計 2024 年 1-2 月營收爲 6.14 億元，爲史上同期次高，年增 23.35%。

先進光 2024 年元月營收以 3.85 億元創新高，年增 70.65%，公司自結單月稅後純益 7922 萬元，較去年同月的虧損 3633 萬元，由虧轉盈，單月每股純益爲 0.56 元。

先進光主攻 NB 鏡頭，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，先進光目前塑膠鏡片月產能約 1800 萬片，因應客戶需求，台中新廠將於 2024 年第一季開始量產，月產能約 1100 萬片，加計原有產能，全產能可達 3000 萬片；同時，因應車用客戶要求，2023 年也投資約 2 億元建置模造玻璃產線，引進 6 台模造鏡片設備及精密設備。先進光在越南廠以玻璃鏡片生產為主，月產能約 300 萬片。

先進光認為，NB 鏡頭庫存去化近尾聲，預期 2024 年會越來越好，價格也相對穩定， 同時，就產品比重來看，先進光 NB 相關鏡片占營收比重約 50-60%，指紋辨識約占 30%，車用產品佔比約 5% ，其中，在指紋辨識方面，旗下子公司科雅光電在光學式、電容式及超聲波辨識都有布局，且超聲波指紋辨識已切入電動自行車及電動摩托車領域。

而先進光隨著車用新客戶出貨於 2024 年開始放量，先進光預估，2024 年車用產品占比可望達 10%。