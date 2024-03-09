輝達創九個月來最大單日跌幅 市值蒸發近1300億美元

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-09 08:31

輝達周五收盤下跌 5.6%，單日跌幅是 5 月 31 日以來最大，市值縮水約 1300 億美元，是公司史上單日市值蒸發最多的紀錄之一，這也反映出輝達今年的反彈幅度有多大。

輝達周五股價呈現高度震盪，盤中一度上漲 5.1%，將動量指標推升至 2021 年 11 月以來最高，發出修正時機已成熟的信號。相對強弱指標攀至 85 上方，也是 2021 年 11 月以來最高，隨後回落至 70 左右。

Wedbush Securities 分析師 Matthew Bryson 向《巴隆周刊》(Barron’s) 表示，他認為輝達下跌是受到晶片股全面走軟所拖累。