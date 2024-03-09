輝達創九個月來最大單日跌幅 市值蒸發近1300億美元
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-09 08:31
隨著投資人獲利了結，在連續六個交易日走高，累計漲逾 19% 後，輝達 (NVDA-US) 周五 (8 日) 收盤創下九個月來最大單日跌幅。
輝達周五收盤下跌 5.6%，單日跌幅是 5 月 31 日以來最大，市值縮水約 1300 億美元，是公司史上單日市值蒸發最多的紀錄之一，這也反映出輝達今年的反彈幅度有多大。
由於市場看好對人工智慧 (AI) 運算晶片的需求保持強勁，輝達今年迄今已飆漲近 77%，目前市值約 2.2 兆美元，是標普 500 指數成分股中，僅次於微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的第三大公司。
輝達周五股價呈現高度震盪，盤中一度上漲 5.1%，將動量指標推升至 2021 年 11 月以來最高，發出修正時機已成熟的信號。相對強弱指標攀至 85 上方，也是 2021 年 11 月以來最高，隨後回落至 70 左右。
Wedbush Securities 分析師 Matthew Bryson 向《巴隆周刊》(Barron’s) 表示，他認為輝達下跌是受到晶片股全面走軟所拖累。
費城半導體指數周五收黑逾 4%，主要由邁威爾 (MRVL-US) 和博通 (AVGO-US) 領跌。邁威爾公布遜於預期的財測後，周五收盤重挫 11%；博通公布上季獲利超出預期，但投資人對於公司展望感到失望，該股收盤下跌近 7%，晶片股如超微 (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 則分別下跌 1.9% 和 4.7%。
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