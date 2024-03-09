中國2月CPI年率負轉正 去年8月來首見、PPI降幅擴大

鉅亨網新聞中心 2024-03-09 10:50

中國周六 (9 日) 公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.7%，為 8 月以來首次上升，生產者物價指數 (PPI) 則年減 2.7%。

中國國家統計局指出，繼 1 月年減 0.8%，創逾 14 年來最大降幅後，2 月 CPI 較前一年同期增長 0.7%。季增幅為 1%，優於 1 月的 0.3%，主要由食品和服務價格漲幅較多。

觀察食品類別，因春節期間消費需求增加，加上部分地區雨雪天氣影響供給，蔬菜、豬肉、水產和水果價格上漲；非食品類別的部分，春節假期出遊和娛樂消費需求大幅增加，帶動機票、交通工具租賃、旅遊和電影票等價格走高。

此外，CPI 年增率回升較多，也有春節錯月的影響。

與去年同期相比，排除食品和能源價格的核心 CPI 年增 1.2%，增幅較 1 月擴大 0.8 個百分點，為 2022 年 2 月以來最大。

與此同時，受春節假期等因素影響，工廠生產處於傳統淡季，2 月 PPI 較前一年同期下滑 2.7%，降幅較 1 月的 2.5% 擴大。月減幅為 0.2%，與 1 月相同。