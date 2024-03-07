需求升溫 中國前兩月出口成長7.1% 遠優於預期

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-07 11:43

最新數據顯示，中國前兩月出口成長 7.1%，遠優於預期，在中國經濟試圖站穩腳跟之際，這是一個令人鼓舞的跡象。

中國海關總署周四（7 日）公布的數據顯示，以美元計價，1-2 月出口年增 7.1%，遠優於經濟學家原估的 1.9%，進口增長 3.5%，貿易順差為 1,251.6 億美元。

以人民幣計價，今年前兩個月中國貨物貿易進出口總值達 6.61 兆元，較去年同期激增 8.7%，進出口規模創歷史同期最高紀錄。

每年前兩個月貿易數據通常會併在一起，以降低春節帶來的干擾。

去年中國的許多主要貿易夥伴需求疲弱，加上地緣政治局勢緊張，導致貿易面臨壓力，削弱中國經濟持續復甦的能力。

中國商務部部長王文濤周四在記者會上表示，今年中國外貿形勢仍十分嚴峻，一方面，外需減少的壓力較大，另一方面，貿易保護主義和單邊主義抬頭。地緣衝突、全球超級大選年等因素外溢，顯然會影響今年外貿活動，帶來很多不確定。