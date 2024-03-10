美股「勝」火還能漲？美國總統競選連任年平均漲16%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-10 13:53

在連續六個交易日走高，累計漲逾 19% 後，投資人獲利回吐，輝達 (NVDA-US) 周五 (8 日) 收盤創下九個月來最大單日跌幅，美股由紅翻黑；亞洲方面，日股今年來領漲，日本日經 225 指數突破 40000 點大關；而跌深的中港台韓股市，台韓持續受惠 AI 科技投資熱潮，外資以” 鈔” 能力支持。

在全球一片紅通通歡慶聲當中，美股表現尤其受到關注，施羅德 (環) 美國大型股基金產品經理林良軍表示，由輝達領軍 AI 半導體推升標普和納指創歷史新高，輝達走勢為盤勢關鍵，若漲勢能擴散至其它族群，將有利多頭續漲；又觀察 1944 年以來美國現任總統尋求連任的大選年，均全數上漲且平均漲幅達 16%，選舉年美股通常先蹲後跳，建議逢低進場。主動型選股的時代已經來臨，若以齊漲齊跌的指數型投資法，恐將錯失跟漲效率。

美股 Q4 財報優於預期 市場關注大型成長股

根據 LSEG 統計至 3/1，標普 500 指數成分股已有 487 家公司公布，其中有 76% 的企業獲利優於市場預期，美股 Q4 獲利成長更高達 9.8%，遠超過 1/15 財報季開始前共識預測所預估的 3%。財報結果強勁，推升美股 2 月上漲 5.3%，今年以來上漲 7%，再創歷史新高。美銀經理人調查普遍看好大型成長股，由於經濟成長強勁，企業獲利優於預期，經濟衰退機率驟減，今年普遍看好大型股可望領漲。

林良軍表示，有商機也要留意風險，提醒投資人，市場聚焦通膨，通膨下滑已為市場共識，但通膨減幅遲緩，使得市場所期待的聯準會降息時程再度延後，隨著財報利多逐漸鈍化，可能成為潛在風險；另一個風險點則是地緣政治風險：俄烏戰爭、以巴衝突、紅海危機、美中科技戰等地緣政治衝突，也是投資人須持續觀察留意的。

美國大選 vs 股市表現 關鍵在於有現任者爭取連任

2024 無疑是全球選舉年，其中以美國總統大選最受關注，林良軍以過往 80 年的數據來說明，自 1944 年以來，每次美國總統競選連任，當年度股市都會上漲，值得注意的是，現任者是否勝選並非關鍵，重要的是有現任者競選連任。

美國大型股為 AI 發展和創新科技應用的重中之重

施羅德 (環) 美國大型股基金主要看好科技和通訊類股，聚焦 AI 和雲端服務，科技 7 巨頭持股約 29%；布局受惠減肥商機的大型藥廠和醫療創新公司；預防通膨再起逢低布局能源股，同時看好美國消費動能回升，主導當前美股盤勢的巨型股和大型股約佔投組超過 95%，基金整體波動度較低，為前進美股的投資首選。