群聯自主研發AI應用 導入遠東金士頓與華泰AOI系統

NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (24) 日宣布，自主研發的 AI 應用服務方案「aiDAPTIV+ AOI」，已成功導入遠東金士頓科技 (Kingston Technology)與供應鏈夥伴華泰 (2329-TW) 的 SMT 產線自動光學檢測(AOI) 系統，提升 AOI 直通率(FPY;First Pass Yield)。

群聯去年 7 月發佈自主研發的 AI 運算服務「aiDAPTIV+」，以獨創整合 SSD 的 AI 運算架構，將大型 AI 模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與 SSD 協同運行，以達到在有限的 GPU 與 DRAM 資源下，最大化可執行的 AI 模型，預計能有效降低提供 AI 服務所需投入的硬體建構成本。

首波應用場景為全球首款導入整合 SSD 協同運算的量產 aiDAPTIV+ AOI 光學檢測系統，助力 SMT 工廠加速進入工業 4.0，並進一步提升產線 AOI 系統的直通率，以及降低人力檢測所導致的良率不穩定性。

遠東金士頓科技 (Kingston Technology) 全球製造副總蔡錫銘指出，金士頓的 SMT 生產線的產品種類多且複雜度高，由於現有的 AOI 供應商檢驗能力的限制造成誤判率高，導入群聯的 aiDAPTIV+ AOI 方案後，整體 AOI 的直通率在很短的時間內便提升 8% 左右，降低誤判的成效非常好。

回顧初期合作，蔡錫銘表示，雙方團隊在不良品檢出的 AI 圖像學習有非常密切的合作，群聯團隊全程協助 aiDAPTIV+ AOI 方案的導入，整體導入時間大約花費 2 至 3 個月，非常快速有效率，未來金士頓將持續與群聯團隊合作，相信在雙方密切的互動合作下，有信心在不久的將來金士頓的 SMT 產線的 AOI 誤判率可以有效降低，且直通率提升至 99% 以上。

華泰董事長董悅明表示，華泰 SMT 生產線的 AOI 直通率長期一直未能達設定目標，自己的工程團隊也很努力想要提升改善，但礙於現有的 AOI 設備廠商的技術，能提昇部分很有限，需要有突破現有思維的方案，而群聯的 aiDAPTIV+ AOI 方案正好就符合華泰的需求。

董悅明補充，僅僅大約 3 至 4 個月的時間導入，雙方團隊密切的透過 AI 影像學習，順利的將華泰的 SMT AOI 直通率提升至 95% 左右，而且未來還能持續透過 AI 學習改善，群聯 AI 方案是套能夠簡易整合導入現行 AOI 設備的方案，目前華泰的 Substrate 載板生產線也正在導入群聯方案，目標是希望直通率提升至 99.7% 以上，相信在華泰與群聯的密切合作下，不僅可以提升生產效率，對全球的客戶與夥伴更將是一大福音。

群聯執行長潘健成說，aiDAPTIV+ AOI 服務陸續導入品牌客戶與供應鏈夥伴的 SMT 生產線的 AOI 系統，對提升 AOI 的直通率提升有顯著的效益。群聯很榮幸也很高興遠東金士頓科技與華泰願意攜手群聯，共同將群聯 aiDAPTIV+ AOI 技術落地至實際的生產線 AOI 應用，證明群聯的 aiDAPTIV + 技術不僅可以有效降低 AI 落地運算的硬體建構成本，也能實際助力日漸普及的各種 AI 應用需求。未來群聯的 aiDAPTIV + 技術將持續延伸擴大至各種 AI 應用，讓 AI 技術能如 PC 電腦一樣普及化。