〈電子五哥營收〉仁寶受季節性因素影響 2月營收創22個月新低 年月雙減逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 17:37

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (8) 日公告 2 月營收 575.22 億元，年月雙減逾 1 成，創 22 個月以來新低。仁寶表示，由於 2 月適逢農曆春節工作天數少，加上第一季為傳統淡季，使得 2 月營收衰退。

仁寶 2 月營收 575.22 億元，月減 10.2%，年減 14.1%。累計今年 1 至 2 月營收 1215.81 億元，年減 6.3%。產品出貨方面，2 月 PC 出貨 230 萬台，較 1 月 220 萬台成長 4.5%；非 PC 產品方面，仁寶表示受到工作天數較少影響，較 1 月衰退。

仁寶先前於法說會時指出，今年持續布局新事業，包括伺服器、車電、醫療以及 5G 等。其中，預期整體伺服器事業今年將有 3 至 4 成的成長，AI 伺服器機種比重將上看 2 成。其餘非 PC 產品方面，仁寶則預估，將年增雙位數百分比。