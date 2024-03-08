鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估上修至14.55元，預估目標價為328元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.45元上修至14.55元，其中最高估值15.61元，最低估值14.18元，預估目標價為328元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|15.61(15.52)
|18
|最低值
|14.18(14.07)
|15.84
|平均值
|14.76(14.66)
|16.92
|中位數
|14.55(14.45)
|17.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|36,610,000
|39,766,000
|最低值
|34,329,880
|38,007,000
|平均值
|35,016,050
|38,839,580
|中位數
|34,730,500
|39,092,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|13.71
|12.22
|10
|9.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,762,285
|30,574,800
|25,530,706
|21,797,542
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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