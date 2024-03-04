信邦前2月營收寫次高 半導體設備線束產能滿到明年底

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-04 17:35

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 表示，受惠 AI 晶片需求激增，帶動高階半導體設備需求，產能已滿載至明年底；太陽能產業也因客戶庫存已去化至低水位及需求略有回溫，累計前 2 月銷售年增 10.22%。

信邦今 (4) 日公告 2 月營收，受到農曆過年假期工作天數減少影響，營收 25.04 億元，月減 7.6%、年減 12.42%；累計前 2 月營收 52.13 億元，年減 7.16%；但仍為同期新高。

前 2 月五大產業營收表現來看，醫療及健康照護年減 15.23%、汽車年減 6.60%、綠能及節能年減 9.62%、工業應用年減 3.94%、通訊及電子週邊年減 3.42%。不過，高階半導體設備線束前 2 月營收銷售 30.62%、太陽能則年增 10.22%。