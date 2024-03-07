信邦去年純益年增14% 每股賺13.71元擬配息9.6元同創高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-07 17:35

連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (7) 日公告去年財報，稅後純益 32.84 億元，年增 14%，每股純益 13.71 元，公司決議每股擬配息 9.6 元，獲利股利雙創新高，配發率約 7 成，若以今日收盤價 261.5 元計算，現金殖利率約 3.7%。

信邦去年第四季營收 73.64 億元，季減 10.3%、年減 8%；毛利率 25%，季減 0.6 個百分點、年增 0.4 個百分點；營益率 10%，季減 2.1 個百分點、年增 0.1 個百分點，稅後純益 6 億元，季減 31.7%、年增 0.5%，每股純益 2.49 元。

全年來看，信邦去年營收 327.62 億元，年增 7.2%、毛利率 25.7%，年增 0.4 個百分點、營益率 15.3%，年增 0.9 個百分點，稅後純益 32.84 億元，年增 14%，每股純益 13.71 元。

信邦說明，第四季毛利率下滑係因產能減少，工資率及製費率略為增加所致；業外損益受新台幣與人民幣回升之影響，減少 2.11 億元；造成第四季稅後純益季減。

與去年同期相比，信邦表示，第四季風電、汽車等產業的產品組合轉佳，推升毛利率表現，另外，營業費用減少及大陸子公司取得高新技術租稅優惠的挹注下，第四季稅後純益較去年略增。

存貨來看，信邦去年第四季存貨金額 103.26 億元，較第三季及前年同期減少 6.82 億元及 19.30 億元，對於特殊及供貨時間較長的原料，請客戶端預付，截至去年底合約負債 52.28 億元，佔存貨金額 49.15%。