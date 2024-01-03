鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.98元，預估目標價為345元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.12元下修至14.98元，其中最高估值15.52元，最低估值14.3元，預估目標價為345元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|15.52(15.76)
|18.66
|最低值
|14.3(14.3)
|15.84
|平均值
|14.92(15.04)
|17.26
|中位數
|14.98(15.12)
|17.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|37,720,000
|42,002,000
|最低值
|34,358,000
|38,063,000
|平均值
|35,735,990
|39,909,560
|中位數
|35,397,000
|39,913,250
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.22
|10
|9.08
|7.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,574,800
|25,530,706
|21,797,542
|17,886,170
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。