鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估上修至8.65元，預估目標價為170.8元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中興電(1513-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.33元上修至8.65元，其中最高估值8.99元，最低估值7.52元，預估目標價為170.8元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|8.99(8.99)
|10.16
|最低值
|7.52(7.48)
|9.12
|平均值
|8.47(8.35)
|9.68
|中位數
|8.65(8.52)
|9.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|27,665,000
|28,448,000
|最低值
|24,327,000
|26,269,000
|平均值
|25,692,910
|27,611,670
|中位數
|25,358,240
|28,118,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.21
|4.19
|3.59
|1.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,546,885
|18,024,761
|15,390,789
|12,377,516
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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