search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估上修至8.65元，預估目標價為170.8元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中興電(1513-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.33元上修至8.65元，其中最高估值8.99元，最低估值7.52元，預估目標價為170.8元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 8.99(8.99) 10.16
最低值 7.52(7.48) 9.12
平均值 8.47(8.35) 9.68
中位數 8.65(8.52) 9.71

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 27,665,000 28,448,000
最低值 24,327,000 26,269,000
平均值 25,692,910 27,611,670
中位數 25,358,240 28,118,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.21 4.19 3.59 1.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		 18,546,885 18,024,761 15,390,789 12,377,516

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty