全支付TWQR功能上線 搶進中小商家版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-08 12:44

全聯旗下全支付今 (8) 日宣布，為積極響應政策擴大支付應用場域， 3 月 11 日起正式開通電支跨機構共用平台 TWQR(台灣 QR Code 支付共通標準)「購物」功能，以方便民眾進行跨平台支付。

全聯說明，全支付 TWQR 上線後，同時支援多種支付方式，不僅可支援「全支付帳戶」、「銀行帳戶」，也是首家開放「信用卡」付款的電支業者。

據最新市調報告，超過 60% 的消費者以電子支付作為主要交易方式，在此趨勢下，全支付總經理游金榮表示，TWQR「購物」功能的開放將可進一步解決消費和及店家在使用電子支付上的痛點。

例如，店家不需擺放多家電支業者的支付 QR Code、或是只收現金的店舖不支援信用卡交易，因而流失消費客源等問題。