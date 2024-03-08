旭然前2月營收1.14億元年增42% 創歷年同期新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 14:54
台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556-TW) 於今 (8) 日公布 2024 年 2 月營收達 4037 萬元，月減 44.9%，年增 0.86%，2024 年 1-2 月營收 1.14 億元，明顯年增 42.87%，締造歷年同期新高。主要受惠半導體客戶純水系統持續出貨認列，以及美洲地區客戶工業液體過濾耗材穩健出貨動能挹注。
旭然目前整體訂單能見度仍保持 3 個月水準，以期隨著訂單逐步認列，並持續優化中國、台灣與越南地區生產效率，助力未來營運向上成長態勢。
旭然集團對於今年營運成長深具信心，仍秉持深化「過濾產品技術垂直水平整合」、「擴張全球區域接單」重要業務策略，並加大精實營運管理效率，創造整體營運保持良好正面效果挹注，尤其觀察半導體、高科技產業加大落實廢水回收執行力道，以及全球環境永續目標，掀起再生水廠、海水淡化廠等水資源解決方案需求，進一步帶動旭然整體業務接單良好動能
展望 2024 年第一季，旭然維持樂觀看法。旭然看好法規對於再生水使用範圍擴大，有助於創造旗下自有品牌良好業務拓展條件，此外，為進一步擴大旭然市場競爭力及業務接單動能，除深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室 HEPA 濾網、化學濾網規劃設計之工程公司業務合作。
同時，旭然應用於半導體超純水及生化產業無菌水的 UV 紫外線殺菌機台也將於今年陸續開花結果，再者看好全球 ESG 趨勢，旭然也評估規劃將使用過的濾芯進行回收、再生，擴大循環經濟再利用的 ESG 減碳策略，協助多元產業客戶邁向綠色轉型之助力，深化長期業務黏著度。
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