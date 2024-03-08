旭然前2月營收1.14億元年增42% 創歷年同期新高

同時，旭然應用於半導體超純水及生化產業無菌水的 UV 紫外線殺菌機台也將於今年陸續開花結果，再者看好全球 ESG 趨勢，旭然也評估規劃將使用過的濾芯進行回收、再生，擴大循環經濟再利用的 ESG 減碳策略，協助多元產業客戶邁向綠色轉型之助力，深化長期業務黏著度。