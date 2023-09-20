〈ESG狂潮〉旭然積極參展 加強掌握企業推動ESG商機

自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556-TW) 參展今 (20) 日由外貿協會主辦的「2023 年台灣國際水週 (TIWW)」，旭然透過近年積極投入旗下 Filtrafine 自有品牌工業液體過濾設備相關研發之技術能力升級，達到可提供各產業客戶完整系統性過濾與淨化解決方案，也爲掌握企業推動 ESG 商機。

旭然並於此次會中展出紫外線殺菌機台、海水淡化過濾機組、雨水回收設備等多樣過濾系統，助力提升產品曝光度及知名度。

旭然新任總經理何宜瑾指出，除持續帶領集團推動旗下新產品與研發技術、精進生產效率與品質，也積極擴大業務轉型策略、落實整體營運良好發展，透過不斷擴大 Filtrafine 自有品牌工業液體過濾設備、以及濾心、濾袋等過濾耗材產品接單表現。

旭然更積極提升工程組裝能力，提供旗下半導體電子、水處理、食品飲料與製藥、石油化工與化學等多元產業客戶整套完整系統性過濾機組，可有效解決客戶面臨缺工之痛點，同時有助於提升集團整體工業過濾設備出貨金額，進一步創造後續濾心 / 濾袋等耗材產品需求提升。

旭然指出，隨著全球各產業對於 ESG 永續經營、綠色製程、廢水回收率與再生水應用愈趨重視，且聯合國通過的《2030 年永續發展議程》17 項永續發展指標 (SDGs)，其中目標 6 為「潔淨水與衛生」，包括安全可負擔的飲用水、提高用水效率及確保淡水供應、改善水質與廢水處理和安全再利用、實施水資源綜合管理等目標。

旭然目前擁有台灣高雄鳳山溪再生水廠工程過濾訂單，以及包括新加坡海淡廠、安平再生水、桃園再生水、惠民海淡、中東海淡廠、澳洲海淡廠等多件海內外銷售實績，今年起隨著國際環保意識日益提升，也帶動再生水廠、海水淡化廠等相關客戶液體過濾耗材訂單詢問度提高。

旭然 2023 年上半年營收 2.91 億元，毛利率 36.78%，年增 3.08 個百分點，稅後純益 530 萬元，年增 12.47%，每股純益爲 0.13 元。