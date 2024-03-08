〈諾貝兒轉上櫃〉今年總門市將達到百家 上櫃首日強漲逾20%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-08 10:27

連鎖藥局通路商諾貝兒 (6844-TW) 今 (8) 日以 170 元承銷價正式掛牌上櫃，挾著今年總門市達到百家氣勢，今日早盤衝上 210 元，飆漲 23.5%，盤中漲幅也有 20% 上下。

諾貝兒以丁丁藥局擴展連鎖通路市場，目前在全台有 92 家分店，提供小兒營養品、嬰幼兒奶粉、嬰兒用品、成人與銀髮族營養品，以及藥妝保養品等豐富多樣的產品及專業諮詢服務，憑藉豐富專業知識和經驗的團隊，為顧客提供高品質的健康管理服務和建議。

董事長張振興表示，丁丁藥局過去以大型店為主，這幾年開始發展中小型店，未來不排除啟動加盟機制，並以鄰近醫學中心為主進行展店，擴大健保處方箋的滲透率，目標今年將展店至 100 家，並積極轉型擴大布局銀髮商機。

諾貝兒大股東、佳世達醫療事業群共同總經理楊宏培認為，國內藥局競爭已經白熱化，未來整體家數不會增加，但現行連鎖化比例僅二成，還有成長空間且差異化更為重要。