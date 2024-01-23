〈諾貝兒轉上櫃〉佳世達董座陳其宏親到場 看好雙方合作未來潛力可期

連鎖通路藥局諾貝兒 (6844-TW)(丁丁藥局) 今 (23) 日舉行上櫃前業績發表會，主要股東之一的佳世達 (2352-TW) 也親臨現場，包含董事長陳其宏、醫療事業群總經理楊宏培都到場致詞。陳其宏看好，台灣下個護國群山非常有機會來自醫療，且旗下藥局也正與諾貝爾丁丁藥局合作，未來潛力可期。

陳其宏表示，佳世達集團在醫療醫院的布局，是資通訊產業業者中耕耘最深、最廣的，去年集團醫療相關營收突破 200 億元以上，此也透露台灣產業重要訊息就是下個護國群山非常有機會來自醫療。

他進一步補充，台灣醫術在國際上是前三名且有很多醫院服務體系，再者台灣健保也是全球典範，因此醫療的下一個階段就是醫藥，醫療、醫藥不分家。佳世達在醫療醫藥基礎上進一步熟悉藥品通路，兩邊將達到強強聯手。

佳世達為強化醫療零售通路市場布局，透過參與私募及公開收購方式，取得諾貝兒股權共約 28.54%。針對雙方合作，諾貝兒副總經理許耀鴻表示，雖然健康產業持續成長，但競爭態勢也很激烈，國內業者透過併購、策略聯盟方式擴大營運規模，呈現大者恆大趨勢，因此才會選擇與佳世達集團合作。

許耀鴻指出，佳世達醫療事業與丁丁藥局屬於不同健康產業領域，雙方合作可以串聯產業供應鏈，把上游的佳世達集團與下游的丁丁藥局進行整合。此外，佳世達是創新科技的先行者，提供公司進行線上、線下整合，相信可以提升消費者服務、產生綜效。

陳其宏看好，諾貝爾已經有經營實績，佳世達集團旗下生技產品、醫療輔具就有好的通路夥伴，此外，佳世達集團的虛擬藥局、智慧藥局也積極與諾貝爾合作，看好藥局相較網路可以銷售藥品與其他產品，整體範圍、潛力無窮大。

楊宏培指出，未來集團會整合旗下 15 家公司，打造醫藥通路品牌，並跨足中國、東南亞市場，尤其東南亞市場近期積極尋找據點、擴大營運範圍。